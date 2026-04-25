Öğretmenevinde gerçekleşen toplantıda konuşan Milletvekili Şan, gerçekleştirdikleri programlarla sorunları yerinde tespit ettiklerini ve gerekli kurum amirlerine ilettiklerini belirtti.

Şan, burada taptığı konuşmada : ' Çok büyük bir felaket yaşadık. Bütün zorlukları yavaş yavaş sizin desteği, kurum müdürlerimizin çalışma azmiyle hep beraber aşıyoruz ve aşmaya devam edeceğiz. Ben bir kez daha arkadaşlarımıza, kurum müdürlerimize teşekkür ediyorum. Zorluklar birlikte, beraberlik içinde aşılır. Bizler sizlerin desteği, vekillerimizin, müdürlerimizin azimleriyle bu zorluklarla mücadele edebilmek için efor sarf ediyoruz. Bugün burada da sizlerin sorunlarını dinlemek için bir araya geldik. Sizleri buraya davet ettik. Bizler tek tek son kişiyi dinleyene kadar bugün burada olacağız ' dedi.

Halk buluşmaları programı, Adıyamanlı vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini Milletvekili İshak Şan'a iletmesi ile devam etti.

