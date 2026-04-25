Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Besni-Adıyaman karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman istikametinden Besni yönüne ilerleyen A.T. yönetimindeki 46 LB 909 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Y.Y. idaresindeki 02 AFN 191 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

Çarpışmada sürücüler A.T. ve Y.Y. ile araçlarda bulunan H.A., A.R., T.L. ve H.Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

