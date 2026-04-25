Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı Olağan Genel Kurulu toplantısı öncesinde vakfın çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaca, 'Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Vakfı, 15 yıldır TGF bünyesinde yer alarak çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Ancak 2024-2026 döneminde maalesef çok büyük bir atak yapamadık, bunun en büyük nedenlerinden biri Türkiye'de belediyelerin bilhassa ekonomik durumlarının son derece kötü olması, Aydın ve Kocaeli gibi 3-4 ilde belediyelerle yaptığımız görüşmelerde en azından bir sosyal tesis yapılması konusundaki çalışmalarımız maalesef sonuçlanmadı' dedi.

'Zaman zaman meslektaşlarımızın sorunlarına, daha ziyade güçlük çeken meslektaşlarımıza zaman zaman destek verdik' ifadelerini kullanan Karaca, vakfın faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

VAKFIN FAALİYETLERİ VE MALİ DURUMU

Karaca, vakfın çalışma yapısına ilişkin olarak, 'Bunun yanında Başkanlar Konseyi'nde, gerekse TGF Yönetim Kurulu'nun olduğu dönemlerde faaliyetlerimizi sürdürdük, bu faaliyetlerimizle meslektaşlarımızın sorunlarını daha ziyade güçlük çeken meslektaşlarımıza gerek dışarıdan gerekse sizlerin sayesinde zaman zaman destek verdik' ifadelerini kullandı.

Vakfın mali yapısına da değinen Karaca, 'Vakfın bütçesi olmadığı için TGF'nin imkanıyla gerekse bizim ve sizlerin imkanıyla karşılamaya çalışıyoruz. Bu süre içinde meslektaşlarımız arasında hayatını kaybedenlerin olmasıyla ayrılanlar oldu, aileleriyle yakından ilgilendik, ilgilenmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA SEMİNERLERİ PLANLANIYOR

Yapay zeka konusuna da değinen Karaca, 'TGF olarak yapay zeka ile ilgili mutlaka seminerler yapmamız lazım, bu durum çok önemli, yani bunun kötü yönde kullanılmaması için gerçekten bu seminerler çok önemli. Bu konuyla ilgili 2-3 ilde de teşebbüse geçtik' ifadelerine yer verdi.

KKTC TEMASLARI VE MESLEKİ İŞBİRLİĞİ

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) temaslarını aktaran Karaca, 'Kıbrıs (Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti - KKTC) programı yaptık, burada meslek örgütlerini ziyaret ettik, oranın en güçlü kuruluşlarından olan Dış Basın Birliği'nde bir toplantı yaparak tüm meslektaşlarımızı ve meslek örgütlerini topladık, kendilerine de biraz Türkiye ile bizlerle uzak kaldıklarını söyledik, biraz beraber olalım sorunlarımızı birlikte çözelim dedik' ifadelerini kullandı.

Karaca, KKTC'deki basın kartı sorununa ilişkin ise, 'Onların en büyük sorunlarından bir tanesi Türk Basın Kartı olayı, yani Türk vatandaşı olmayan Kıbrıs vatandaşı. Mesela orada yaşayıp da gazetecilik yapan Türk vatandaşları basın kartı alabiliyor ancak Türk vatandaşı olmayanlara basın kartı Türkiye'den verilmiyor. Bu konuyla ilgili böyle bir destek istediler, ben de bu konuyla ilgili İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürü'nden ricada bulundum ve 'bu konuyla ilgili bir araştırma yapalım bu arkadaşlarınıza destek olalım' dedim' açıklamasında bulundu.

BASIN KARTI SİSTEMİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Karaca konuşmasının sonunda basın kartı süreçlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, 'Maalesef gazetecilik yapan insanların 'basın kartı' almada güçlük çektiği bir ülkedeyiz, gazetecilik yapıyorsanız basın kartınızı zor alıyorsunuz, eğer gazetecilik yapmayarak göstermelik kadrolarda yer alıyorsanız daha rahat basın kartı alıyorsunuz' dedi.

Karaca ayrıca, 'O vesileyle bu konularla ilgili de gerek İletişim Başkanlığı'na gerek Basın İlan Kurumu'na yapmış olduğumuz raporla bunu kendilerine ilettik, bu olayın da takipçisi olmak zorundayız' ifadelerini kullandı.

