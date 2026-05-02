'3 Mayıs milli şuurun ifadesidir'

Gönder, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'3 Mayıs; yalnızca bir tarih değil, Türk milletinin birlik ruhunu, milli şuurunu ve her şart altında ayakta kalma kararlılığını simgeleyen anlamlı bir gündür. Bugün; inandığı değerler uğruna bedel ödemekten çekinmeyenlerin ortaya koyduğu iradenin ve duruşun ifadesidir.'

'Gençlerin köklerinden uzaklaşması önemli bir sorun'

Açıklamasında gençlerin milli değerlerle bağının zayıflamasına dikkat çeken Gönder, şu değerlendirmede bulundu:

'Son yıllarda özellikle gençlerimizin kendi köklerinden uzaklaşması, üzerinde hassasiyetle durulması gereken önemli bir mesele haline gelmiştir. Türk töresinden, örf ve adetlerinden, geleneklerinden koparılan bir gençlik; kültür emperyalizminin etkisiyle kimlik aşınmasına maruz kalmaktadır.'

'Türk milliyetçiliği birleştirici bir anlayıştır'

Gönder, Türk milliyetçiliğinin birleştirici bir anlayış olduğunu belirterek şunları kaydetti:

'Türk milliyetçiliği; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayıştır. Bu anlayış, geniş bir coğrafyada yaşayan Türk dünyasını kapsayan güçlü bir gönül bağını ifade etmektedir.'

'Doğu Türkistan vurgusu'

Açıklamada Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmelere de değinilerek şu ifadelere yer verildi:

'Doğu Türkistan'da yaşayan soydaşlarımızın maruz kaldığı durum hepimizin ortak vicdan meselesidir. Bu konuda uluslararası kamuoyunun daha güçlü ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz.'

'Ey Türk! Titre ve kendine dön' çağrısı

Gönder, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Ey Türk! Titre ve kendine dön! Bu çağrı; bir uyanışın, bir dirilişin ve özüne dönüşün ifadesidir.'

Gönder, açıklamasının sonunda 3 Mayıs Türkçüler Günü'nü kutlayarak, bu düşünceye katkı sunan isimleri saygı ve rahmetle andıklarını belirtti. Ayrıca milletin birlik ve beraberliğinin devamı temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE