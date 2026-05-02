Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig’in son haftasında aldığı sonuçla Süper Lig’e yükseldi. Deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Diyarbakır temsilcisi, aynı puana sahip olduğu rakibini ikili averajla geride bırakarak ligi ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla birlikte Amed Sportif Faaliyetler tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.

Kritik Maçta Beraberlik Yeterli Oldu

Iğdır FK karşısında oynanan karşılaşma 3-3 sona ererken, aynı puana sahip rakibinin puan kaybetmesiyle Amed Sportif Faaliyetler avantaj elde etti.

Süper Lig Bileti Geldi

Kentte Kutlamalar Başladı

Maçın ardından Diyarbakır’da kutlamalar yapılırken, taraftarlar cadde ve sokaklarda bir araya geldi. Araç konvoyları oluşturuldu, çeşitli etkinliklerle sevinç paylaşıldı.