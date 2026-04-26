Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay da 4. hakem olacak.

Var Hakemi Belli Oldu!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Turtay'a Avar'da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.

Sonuçlar şampiyonu belirlemede etken olacak!

71 puanla zirvede yer alan ev sahibi Galatasaray, ezeli rakiplerini yendikleri takdirde farkı 7'ye çıkaracak ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak.

Fenerbahçe kazanırsa puan farkı 1'e inecek ve yarış yeniden başlayacak.

Beraberlik halinde 4 puanlık fark korunacağı için Galatasaray yine büyük bir avantajı korumuş olacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Asensio, Talisca.

Kaynak : PERRE