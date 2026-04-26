Süper Amatör Lig Play-Off yarı final karşılaşmasında Kahta Belediyespor ile 1958 Gölbaşıspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-1 kazanan Kahta temsilcisi, adını finale yazdırdı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Kahta Belediyespor, 13. dakikada Hacı Yusuf Denizhan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Muharrem Koç, 45+8'de farkı ikiye çıkararak takımını soyunma odasına 2-0 üstün götürdü.

İkinci Yarıda Goller Devam Etti

İkinci yarıya hızlı başlayan 1958 Gölbaşıspor, 72. dakikada Ali Can Çelik'in golüyle farkı bire indirdi. Ancak bu gole hızlı yanıt veren Kahta Belediyespor, 81. dakikada Barış Uslu ile skoru 3-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Yunus Yıldız'ın 90+9'da kaydettiği golle skor 4-1'e geldi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Final Bileti Kahta'nın

Bu sonuçla Kahta Belediyespor, Süper Amatör Lig Play-Off finaline yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Kaynak : PERRE