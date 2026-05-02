Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programında yaptığı konuşmada aile yapısı, nüfus dinamikleri ve Türkiye'nin demografik geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, 2026-2035 dönemini kapsayan yeni vizyon çerçevesinde beş stratejik öncelik belirlediklerini açıkladı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ile millet arasındaki güçlü bağa dikkat çekerek, 'Ailenin huzuru milletin huzurundan, ailenin saadeti milletin saadetinden, ailenin güvenliği milletin güvenliğinden, ailenin birliği milletin birlik ve beraberliğinden ayrı düşünülemez' ifadelerini kullandı.

Türk milletinin tarih boyunca güçlü aile yapısı sayesinde varlığını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, 'Vatanımızın ana vatan olması tesadüf değildir. Devletimizin devlet ana olması tesadüf değildir. Bu kavramların temelinde binlerce yıllık kadim değerlerimiz vardır' dedi.

'3 çocuk çağrımızın haklılığı ispat edildi'

Aile ve nüfus politikalarına ilişkin geçmişte yapılan uyarıları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2007 yılında dile getirdikleri 'en az 3 çocuk' çağrısının önemine değindi. Erdoğan, 'Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu' ifadelerini kullandı.

Dijital çağla birlikte aile yapısının dönüşüm geçirdiğini belirten Erdoğan, bu süreçte doğru politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin 2002 yılından bu yana bu konuda önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Erdoğan, nüfus politikalarının uzun vadeli bir devlet meselesi olduğunu vurguladı.

'Rakamlar tedirgin edici'

Konuşmasında Türkiye'nin demografik göstergelerine ilişkin veriler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik yaşının yükseldiğini, boşanma oranlarının arttığını ve doğurganlık hızının düştüğünü belirtti.

Erdoğan, 'Aile bağlarımızda evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir' dedi.

Doğurganlık hızının 2017 yılından itibaren yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına düştüğünü hatırlatan Erdoğan, 2024 yılında bu oranın 1,48'e gerilediğini, 2025'te ise daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Nüfus verileri ve yaş ortalaması

Türkiye'de yaş yapısına ilişkin verileri de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortanca yaşın 2025 itibarıyla 34,9'a yükseldiğini belirterek, 'Her iki vatandaşımızdan biri artık yaklaşık 35 yaşındadır' dedi.

Yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1'e çıktığını ifade eden Erdoğan, kırsal bölgelerde yaşlı nüfusun çocuk nüfusunu geçtiğine dikkat çekti. İlk evlenme yaşının erkeklerde 28, kadınlarda 26'ya yükseldiğini, 20-24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranının yüzde 79, erkeklerde ise yüzde 94 olduğunu aktardı.

'Küresel bir sorunla karşı karşıyayız'

Demografik değişimin yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ülkenin benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar birçok ülkede doğum oranlarının düştüğünü, aile yapısının zayıfladığını söyledi.

Erdoğan, 'Bugün çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış tamamen iflas etmiş durumdadır' dedi.

2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu

Erdoğan konuşmasında 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak ilan ettiklerini açıkladı. Vizyon belgesinin insan, aile ve nüfus ekseninde şekillendiğini belirten Erdoğan, beş stratejik önceliği şöyle sıraladı:

Aile kurumunun ve nesillerin korunması

Evlilik müessesesinin teşvik edilmesi

Doğurganlık hızının artırılması

Gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve yaşlı refahının güçlendirilmesi

Kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımı

Erdoğan, bu hedeflerin hayata geçirilmesi için araştırma, kurumsal kapasite geliştirme, mevzuat düzenlemeleri, iletişim ve diplomasi alanlarında çalışmalar yürütüleceğini de sözlerine ekledi.

Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından çeşitli sunum ve tanıtımlarla devam etti.

Kaynak : PERRE