İsrail donanması tarafından Akdeniz'deki uluslararası sularda yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 18'i Türk vatandaşı 59 aktivist Türkiye'ye getirildi. İsrail'in alıkoyduğu aktivistler dün için Girit'e Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçak gönderildi. Ada'da işlemleri tamamlanan 18 Türk vatandaşının yanı sıra 4 ABD, 5 Arjantin, 2 Avustralya, 1 Bahreyn, 2 Brezilya, 6 İngiltere, 1 Hollanda 3 İspanya, 2 İtalya, 10 Malezya, 1 Meksika, 1 Pakistan, 1 Şili ve 2 Yeni Zelanda vatandaşı aktivisti taşıyan uçak saat 21:45'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Aralarında 18 Türk'ün de olduğu aktivistler İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.İstanbul'un ardından Adıyaman'a gelen Küresel Sumud Filosu aktivist Nevzat Güzel Havaalanında vatandaşlar tarafından karşılandı.

Havaalanında açıklamalarda bulunan Nevzat Güzel:

'Daha kontrollü olacağız k İsrail zalim ama biz onlardan daha cesaretliyiz onlar ne yaparsa yapsın bizi yolumuzdan alıkoyamayacaklar rabbim Müslümanlara güç irade man cesaret versin' ifadelerini kullandı.

