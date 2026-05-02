Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam oynanacak üç kritik karşılaşmanın VAR ve AVAR hakemlerini duyurdu.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren haftada lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor karşısında galip gelmesi halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Zirvenin 7 puan gerisindeki Fenerbahçe ise sahasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Üçüncü sırada yer alan Trabzonspor da taraftarı önünde Göztepe ile karşılaşacak.

MHK, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadelelerin VAR ve AVAR görev dağılımını şu şekilde açıkladı:

Samsunspor - Galatasaray: VAR Sarper Barış Saka, AVAR Mehmet Kısal

Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: VAR Özer Özden, AVAR Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor - Göztepe: VAR Eren Özyemişçioğlu, AVAR Bilal Gölen

Karşılaşmalar, hem zirve yarışının hem de Avrupa kupaları mücadelesinin seyrini belirleyecek.

