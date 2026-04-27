Toplam 27 özel sporcunun katılım sağladığı organizasyonda, sporcuların heyecanına velileri de ortak oldu. Yoğun ilgi ve coşku içerisinde geçen müsabakalar, renkli ve anlamlı görüntülere sahne oldu.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü yaptığı açıklamada, özel sporcuların azim ve başarısının her zaman takdire şayan olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların onların sosyal hayata katılımını güçlendirdiğini ve sporun birleştirici gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren özel sporculara madalyaları takdim edilirken, gün hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

