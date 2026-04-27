Toplam 34 özel sporcunun katılım sağladığı organizasyonda, sporcuların heyecanına velileri de ortak oldu. Yoğun ilgi ve büyük bir coşku içerisinde geçen müsabakalar, renkli ve unutulmaz anlara sahne oldu. Müsabakalar sonunda özel sporculara madalyaları takdim edilirken, gün hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

İl Müdürü Hüseyin Elüstü yaptığı açıklamada, özel sporcuların ortaya koyduğu azim ve mücadelenin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların sporun birleştirici gücünü pekiştirdiğini ve özel sporcuların sosyal hayata daha aktif katılım sağlamalarına katkı sunduğunu ifade etti.

