Bakan Tekin, okullarda kolluk kuvveti bulundurmanın sürdürülebilir olmadığını belirterek, doğrudan eğitim kurumları için yetiştirilmiş, özel eğitimli personelden oluşan yeni bir güvenlik modelinin 2026-2027 döneminde devreye alınacağını duyurdu.

Özel Eğitimli Polis Önerisi

Bakan Tekin, 'Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Davranışları, ilgi alanları belki dikkatleri ona odaklanmış bir içimde yetişen bir ekip olsun' ifadesini kullandı.

Ara Tatil Kaldırılıyor Mu?

Bakan Tekin ara tatiller için de radikal bir değişiklik sinyali geldi. Tekin,'Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar.' dedi.

Eğitim süresi kısalmıyor!

Tekin'in açıklamalarına göre bu modelde eğitim süresi kısalmayacak; ancak okullar daha geç açılıp daha erken kapanarak öğrencilere kesintisiz ve daha uzun bir yaz tatili imkanı sunulacak.

