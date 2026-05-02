Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyol Projesi'nde sona yaklaşıldığını açıkladı. Şantiye sahasında düzenlenen programda konuşan Uraloğlu, projenin genel fiziki gerçekleşme oranının yüzde 88 seviyesine ulaştığını belirterek, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, toplam 52 kilometrelik otoyolun yaklaşık dörtte birinin tünel ve viyadüklerden oluştuğunu vurguladı. Proje kapsamında 20 bin 232 metre uzunluğunda 7 tünel ile 3 bin 266 metre uzunluğunda 5 viyadüğün tamamlandığını bildiren Uraloğlu, ayrıca 140 köprü ve sanat yapısından 131'inin bitirildiğini ve bu kalemde yüzde 95 ilerleme sağlandığını kaydetti.

Toprak işlerinde yüzde 99 seviyesine ulaşıldığını aktaran Uraloğlu, üstyapı çalışmalarında da 3,8 milyon tonluk imalatın yaklaşık 1,8 milyon tonunun tamamlandığını ve yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşme elde edildiğini söyledi.

'FİNALE DOĞRU İLERLİYORUZ'

Uraloğlu, projenin genel durumuna ilişkin, 'Bütün kalemlerde yaklaşık yüzde 88'lik bir gerçekleşmeye ulaştık. Yapacak çok az işimiz kaldı, finale doğru ilerliyoruz' dedi.

Otoyolun tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım ağının güçleneceğini ifade eden Uraloğlu, Mersin başta olmak üzere Adana, Osmaniye ve Gaziantep'in kesintisiz otoyol bağlantısına kavuşacağını belirtti. Projenin, D-400 Akdeniz Sahil Yolu ile D-715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiği şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına bağlayacağını dile getirdi.

'2,5 SAATLİK YOL 18 DAKİKAYA İNECEK'

Seyahat sürelerinde önemli kısalma sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, 'Çeşmeli-Kızkalesi otoyolunu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece 18 dakikaya indirmiş olacağız' ifadelerini kullandı.

Yeni güzergah sayesinde özellikle yaz aylarında artan turizm trafiğinin rahatlatılacağını belirten Uraloğlu, hem transit geçişlerin hem de şehir içi ulaşımın daha akıcı hale geleceğini kaydetti.

'YILLIK 3 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE TASARRUF SAĞLANACAK'

Projenin ekonomik katkılarına da değinen Uraloğlu, 'Zamandan 2 milyar 700 milyon lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız' dedi.

Ayrıca karbon salınımında yıllık 17 bin 100 ton azalma öngörüldüğünü belirten Uraloğlu, projenin çevresel açıdan da önemli kazanımlar sağlayacağını sözlerine ekledi.

