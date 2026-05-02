TBMM, okul saldırıları ve çocukların dijital ortamlardaki riskleri sonrası harekete geçti. 22 üyeden oluşan Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar sürecin temelini oluşturdu. Çocukların hem fiziksel hem dijital güvenliği kapsamlı şekilde ele alınacak. Komisyonun üç ay boyunca sahada inceleme yapması planlanıyor.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda komisyon, okul olaylarını ve dijital riskleri çok yönlü inceleyecek. Siber zorbalık, çevrim içi tehditler ve okul içi güvenlik açıkları araştırılacak.

TBMM'de alınan karar ve kurulan komisyonla birlikte amaç, benzer olayların tekrar yaşanmaması için somut çözüm önerileri geliştirmek. Komisyon, ilgili kurumlar ve uzmanlarla da temas kuracak.

22 Vekil Sahaya İnecek

Komisyonda farklı partilerden toplam 22 milletvekili yer alıyor. Üyeler arasında AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi temsilcileri bulunuyor.

Heyet, yalnızca Ankara'da değil, ihtiyaç halinde sahada da inceleme yapacak. Özellikle olayların yaşandığı bölgelerde yerinde tespitler planlanıyor.

Kurul listesi ise şu şekilde oluştu:

AK Parti Grubu: Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İstanbul Milletvekilleri İsa Mesih Şahin ve Yıldız Konal Süslü, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatuttu, Konya Milletvekili Latif Selvi, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt komisyonda görev alacak AK Parti isimleri arasında yer aldı.

CHP Grubu: Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal komisyon üyesi olarak belirlendi.

Diğer Partiler: DEM Parti'den Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, MHP'den Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz komisyonda bulunacak. İYİ Parti'yi Manisa Milletvekili Şenol Sunat temsil ederken, Yeni Yol Grubu'ndan İstanbul Milletvekili Birol Aydın da üyeler arasına katıldı.

