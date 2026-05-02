Adıyaman’da belediye çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP İl Başkanı İsmail Gümüş, kentte yaşanan altyapı, yol ve su sorunlarına dikkat çekti. Gümüş, yaptığı açıklamada son dönemde yürütülen çalışmaların beklentileri karşılamadığını ifade ederek, mevcut durumun şehirde çeşitli sorunlara yol açtığını dile getirdi.

“Başarı Ortaya Konulamadı”

İsmail Gümüş, son iki yılda belediye tarafından yeterli düzeyde hizmet üretilmediğini savunarak, çalışmaların planlı yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Yol Ve Altyapı Sorunlarına Dikkat Çekti

Kentteki yol ve altyapı sorunlarının vatandaşları etkilediğini belirten Gümüş, bu durumun ekonomik yük oluşturduğunu söyledi.

Su Kesintilerine Tepki

Yağışlı havalara rağmen yaşanan su kesintilerine değinen Gümüş, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Zaman Kaybı Yaşandı”

Gümüş, yapılan çalışmaların gecikmesinin şehre zaman kaybettirdiğini belirterek, yanlış uygulamaların sonuçlarının uzun vadede hissedileceğini dile getirdi.