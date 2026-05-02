Iğdır'da gol düellosu

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Iğdır FK, 6. dakikada Fofana'nın golüyle öne geçti. Amedspor, 19. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın golüyle eşitliği sağladı. İlk yarının son bölümünde VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı 45+1. dakikada Mbaye Diagne gole çevirerek Amedspor'u öne geçirdi. Ancak ilk yarının uzatma dakikalarında Güray Vural'ın golüyle skor yeniden eşitlendi.

İkinci yarıda tempo düşmedi

İkinci yarıya da etkili başlayan Amedspor, 49. dakikada Dia Saba'nın golüyle bir kez daha üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin son bölümünde baskısını artıran Iğdır FK, 80. dakikada Atakan Çankaya'nın golüyle skoru 3-3'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle tamamlandı.

İkili averaj Süper Lig'i getirdi

Bu sonuçla puanını 74'e yükselten Amedspor, Esenler Erokspor'u ikili averajla geride bırakarak ligi ikinci sırada tamamladı ve doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Sezonu aynı puanla üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor ise play-off finaline kalma hakkı elde etti. Iğdır FK ise ligi 49 puanla tamamladı.

Play-off eşleşmeleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri de netleşti. Ligi ilk iki sırada bitiren Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig'e yükselirken, üçüncü sıradaki Esenler Erokspor doğrudan play-off finaline kaldı.

Play-off 1. turunda ise Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre karşılaşmalar 7 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Tur atlayan takımlar play-off finalinde Esenler Erokspor ile mücadele edecek.

