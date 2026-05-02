Seçim gündemiyle toplanan TBB Meclisi'nde birlik başkanlığı, meclis başkanlık divanı, ihtisas komisyonları ve encümen üyeleri belirlendi.

864 üyeden oluşan mecliste yapılan seçimlerde iki aday yarıştı. Vahap Seçer 446 oy alarak başkan seçilirken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel 311 oy aldı.

Tutdere yeniden encümen üyeliğine seçildi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeliği görevine yeniden seçildi.

Bir önceki dönemde de encümen üyesi olarak görev yapan Tutdere'nin, Adıyaman'daki ilçe ve belde belediyelerine desteklerin sağlanmasında aktif rol üstlendiği belirtildi. Bu kapsamda kent merkezi ile ilçe ve beldelere yaklaşık 300 milyon lira tutarında araç, ekipman ve malzeme desteği sağlandığı ifade edildi.

'Ayrım yapmadan hizmet üretmeye devam edeceğiz'

Seçim sonuçlarını değerlendiren Tutdere, şu ifadelere yer verdi:

'TBB Başkanlığına seçilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'i yürekten kutluyorum. Geçtiğimiz dönemde Adıyaman'ımızdaki ilçe ve belde belediyelerimize hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin yaklaşık 300 milyon liralık araç ve hizmet desteği sağladık. Yeni dönemde de aynı anlayışla Adıyaman'ımızın her köşesine ayrım yapmaksızın hizmet götürmek ve şehrimizin sesini Ankara'da en güçlü şekilde duyurmak için çalışacağız. Encümen üyeliği sorumluluğumuzla belediyelerimiz arasındaki kaynak aktarımında şeffaf, adil ve ihtiyaç odaklı modelimizi güçlendireceğiz. Kazanan Adıyaman'ımız, kazanan tüm belediyelerimiz olmuştur.'

'Türkiye'nin sorunlarını birlikte çözmek zorundayız'

TBB Başkanı seçilen Vahap Seçer ise genel kurulda yaptığı konuşmada yerel yönetimler arasında dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

'Bu ülke hepimizin. Farklı düşünsek de ortak noktamız var. Türkiye'nin sorunlarını birlikte çözmek zorundayız' diyen Seçer, belediyelere sağlanan desteklerin objektif kriterlerle dağıtıldığını ifade etti.

'Kazanan şehirlerimizin tamamı olsun'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de konuşmasında, TBB'nin yerel yönetimler arasında iş birliğini güçlendiren önemli bir yapı olduğunu belirterek, 'Bu kürsüden bir yarışın değil, bir ortaklığın çağrısını yapıyorum. Kazananın şehirlerimizin tamamı olmasını istiyorum' ifadelerini kullandı.

