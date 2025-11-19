Hedef Kızılelma Derneği, 'Adıyaman'dan Kızılelma'ya' programı kapsamında 41 üniversiteli genç ile Çanakkale ve Ankara'ya giderek tarih ve Cumhuriyet bilincini yaşama fırsatı sundu. Gençler, Çanakkale'de şehitleri ziyaret ederken, Ankara'da Anıtkabir ile TBMM ziyaretleri gerçekleştirerek, Adıyaman milletvekilleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile bir araya geldi.

Çanakkale programı kapsamında gençler, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe kazıyan şehitlerin hatıralarını ziyaret ederek dua etti. Siperlerde 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyerek ileri atılan şehit askerlerin cesareti, fedakarlığı ve direnişi gençlerin gönüllerine işlendi. Ziyaret, tarih bilinci ve milli-manevi değerlerin aktarılmasına fırsat sağladı.

17 Kasım'daki Ankara programı kapsamında ise gençler, Anıtkabir'i ziyaret ederek bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyetin kuruluş sürecini yerinde gözlemledi. TBMM ziyareti sırasında gençler, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Hüseyin Özhan ve İshak Şan ile bir araya gelerek, ülkenin sorunlarına yönelik görüşlerini aktardı.

Programın devamında gençler, düzenlenen toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile bir araya gelerek, Adıyaman'ın geleceğine ve gençliğin gelişimine dair önerilerini iletti.

Dernekten Programa Destek Veren Tüm Yetkililere Teşekkür Mesajı

Program sonrası açıklamalarda bulunan Hedef Kızılelma Derneği 'Adıyaman'dan Kızılelma'ya' programına destek veren tüm yetkililere teşekkürlerini ileterek, ' Başta Adıyaman Valisi Osman Varol olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman milletvekilleri Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve İshak Şan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Mehmet Keleş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Yelken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan'a, gençlerimize ve derneğimize sundukları değerli destekler için teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

'Gençlerin Her Zaman Yanında Olacağız'

Hedef Kızılelma Derneği ayrıca, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihini bilen, vatanını seven ve geleceğe umutla bakan bir neslin yetişmesine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirterek, 'Gençlerin her zaman yanında olarak, onların sesi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE