İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis teşkilatını ilgilendiren önemli bir değişikliği duyurdu. Ankara'da 81 İl Emniyet Personel Şube Müdürü ile yapılan toplantıda konuşan Yerlikaya, '2026 yılında yapılacak genel atama döneminde personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hem ekonomik kalkınmayı hem de huzur ve güven ortamını hedeflediklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, şeffaf ve objektif bir atama sistemiyle, hiçbir personelin 'acaba' sorusunu aklında taşımayacağını söyledi.

'Dönem Tayinlerini Mayıs Aylarının 25'inde Yapacağız'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin tayinlerinin bundan sonraki yıllarda da geleneksel olarak her yıl 25 Mayıs'ta yapılacağını açıklayarak, Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda da inşallah dönem tayinlerini mayıs aylarının 25'inde yapacağız. Emniyet Teşkilatımız, 180 yıllık ulu bir çınardır. Bu çınarın dallarında, vatanın her karışında görev yapan kahraman polislerimizin alın teri, cesareti ve gayreti vardır. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu büyük fedakarlığın karşılığını verme noktasında her zaman personelimizi önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz' dedi.

Başkomiser ve altı rütbedeki personel için görev puanı sistemi uygulandığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, Personel Bilgi Sistemi üzerinden entegre edilen Bilgisayar Destekli Atama Sistemi ile 2025 genel atama döneminde 22 bin 45 personelin sadece 8 dakikada atanabildiğini açıklayarak, sistemin tecrübeye, fedakarlığa, görev süresine ve hizmetin niteliğine göre çalıştığını, personelin atamalarını görebildiğini ve gerektiğinde itiraz edebildiğini söyledi.

'21 Bin 875 Üstün Başarı Belgesi Verdik'

Bakan Yerlikaya, 2025 yılı boyunca polislerin başarılarının ödüllendirildiğini vurgulayarak, 'Bu yıl 24-25 Temmuz tarihlerinde Polis Eğitim Kurumlarından mezun olan 8 bin 263 komiser yardımcısı, polis memuru ve çarşı mahalle bekçisi rütbesindeki aday personelin ilk atamaları yapıldı. Bu yıl içinde de şu ana kadar 6 bin 11 personelimiz emekliye ayrıldı. Bu yıl içinde teşkilat tarihinde ilk kez 'personel branşı' oluşturuldu ve Personel Branş Yönergesi yürürlüğe girdi. Ardından personel branş kursları başladı, bu yıl 628 personelimize, personel branş kursu verildi. Başarıyı da taltif ve takdirle destekleyerek özendiriyoruz. Bakın, 2025 yılı içerisinde polislerimize 68 bin 278 başarı belgesi, 21 bin 875 üstün başarı belgesi verdik, vermeye de devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'Artık Kişisel İnisiyatiflere Yer Yok'

Bakan Yerlikaya, görev süresi ve performansa dayalı atamalar sayesinde personelin kendini güvende hissedeceği, geleceğini planlayabileceği bir yapı oluşturulduğunun altını çizerek, 'Bu sistemde artık kişisel inisiyatiflere yer yok. Peki neye yer var? Tecrübeye, fedakarlığa, görev süresine ve hizmetin niteliğine. Artık polislerimiz tıpkı öğretmenlerimiz ve sağlık çalışanlarımız gibi görev puanlarına göre atanıyor ve emekleri objektif şekilde ölçülüyor. Her personelimiz kendi görev puanını görebiliyor, gerektiğinde sisteme itiraz edebiliyor. Yani kapalı kapılar ardında değil, herkesin gözü önünde saydam süreç yürütülüyor. Bu sistemi tasarlarken tamamen insan odaklı hareket ettik. Her personelimizin kendini güvende hissettiği, yarınını planlayabildiği, geleceğini öngörebildiği yapı kurmak istedik. İşte sistemin ne kadar doğru, ne kadar yerinde, ne kadar hakkaniyetli bir adım olduğunu herkes gördü, görmeye de devam edecek' dedi.

'Standart Kadro Çalışmalarımız Devam Ediyor'

Bakan Yerlikaya, 2026 genel atama döneminde ise polisler için zorunlu ikinci şark tebligatının yapılmayacağını duyurarak, 'Standart kadro çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki ay bu çalışmamızı tamamlayarak sizlere açıklayacağız. Buradaki amacımız da şudur: Tüm hizmet sathında polislerimizin dengeli dağılımını sağlayarak verimliliğimizi en üst seviyeye çıkarmak. Şimdi ilk defa açıklıyorum, 2026 yılında yapılacak genel atama döneminde personelimize zorunlu ikinci şark tebligatı yapılmayacak' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE