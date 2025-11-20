'Liderimiz Devlet Bahçeli Bizim Kırmızı Çizgimizdir'

MHP İl Başkanı Ali Önat, parti teşkilatının Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye koşulsuz destek verdiğini belirterek şunları söyledi:

'Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli bizim kırmızı çizgimizdir. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma noktasında şartsız, tartışmasız ve koşulsuz şekilde liderimizin arkasındayız. Kırk yılı aşkın süredir ülkemizi meşgul eden terör belasından Türkiye'yi kurtarma iradesini ortaya koyan Genel Başkanımızla aynı safta yürümek bizim için onurdur.'

'Dün Başbuğ'umuzu Sorgulayanlar Bugün Onu İstismar Ediyor'

Önat, bazı siyasi çevrelerin milliyetçi hareketin değerlerini istismar ettiğini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

'Dün çıkıp Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş'i sorgulayan, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e saldıran sözde muhalifler; bugün utanmadan, sıkılmadan Başbuğ'un aziz hatırasını istismar ederek Sayın Devlet Bahçeli'ye muhalefet etmeye kalkmaktadır. Bu iki yüzlülüğü de, bu kirli oyunu da hem milletimiz hem de teşkilatlarımız çok iyi bilmektedir.'

'Milliyetçiliğimizi Sorgulayanlar Kendi Karanlık Geçmişine Baksın'

Önat açıklamasında, milliyetçilik üzerinden yapılan tartışmalara da tepki gösterdi:

'Bu süreci baltalamaya çalışan, milliyetçiliğimizi sorgulama cüretinde bulunan kim varsa önce kendi karanlık geçmişine, kirli hesaplarına baksın. Milliyetçilik lafla değil; gerektiğinde bedel ödeyerek, devletin ve milletin yanında durarak yapılır.'

'Hiçbir Fitne Bizi Yolumuzdan Döndüremez'

Açıklamasının sonunda kararlılık mesajı veren Önat, MHP'nin terörle mücadeledeki çizgisinden sapmayacağını belirtti:

'Milliyetçi-Ülkücü Hareket olarak dün nasıl dimdik durduysak bugün de aynı duruşla buradayız. Türkiye'yi terör belasından tamamen kurtarmak için liderimizin izinde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir fitne, hiçbir karanlık odak bizi yolumuzdan döndüremeyecektir.'

