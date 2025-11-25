1947 doğumlu olan ve sanat yaşamını 61 yıldır Adıyaman'da sürdüren Çelik, TRT tarafından 1990 yılında 'Yılın Türküsü' seçilen 'Türkmen Gelini' başta olmak üzere çok sayıda eserle Türkiye'nin müzik hafızasında özel bir yer edindi.

Törende duygusal anlar yaşayan Çelik, ülkenin birçok şehrinden ve yurt dışından tebrik mesajları aldığını belirterek, 'Bu ödülümü Adıyaman'daki tüm bestekarlar, sanatçılar ve müzisyenler adına aldım' dedi.

'Burası Adıyaman'a Bir Onur Daha

MESAM tarafından üç yıldır üst üste ödüle layık görülen Aziz Çelik, bu yılki törende de aynı başarıyı tekrarladı. 'Burası Adıyaman' eserinin Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini yansıtan güçlü bir çalışma olduğunu belirten sanatçı, 'Her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı heyecanı yaşadım. Adıyaman'ın adını sanatla duyurmak benim için bir gururdur' ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde kendisini yalnız bırakmayan İbrahim Dicle ve Adıyaman eski Emniyet Müdürü Metin Alper'e de teşekkürlerini iletti.

Depremde Kayıp Giden Bir Ömürlük Arşiv

Sanat hayatı boyunca çeşitli dönemlerin valilerinden, bakanlarından, devlet büyüklerinden ve kurumlarından çok sayıda ödül ve takdirname alan Çelik, bu birikimin büyük kısmını 6 Şubat depremlerinde kaybettiğini hatırlatarak, 'Çuval dolusu plaket ve ödüllerim yok oldu ama hatıramız, emeklerimiz ve eserlerimiz yaşamaya devam ediyor' dedi.

Çelik bugüne kadar 15 farklı ülkede Adıyaman'ı temsilen sahne aldı ve birçok uluslararası başarıya imza attı. Sanatçı hâlen Kültür Bakanlığı'na bağlı MESAM Adıyaman Koordinatörü olarak görev yapıyor.

Aziz Çelik'in Sanat Hayatının Sinemadaki İzleri: 'Beynelminel'

Aziz Çelik'in hikâyesi yalnızca müzik dünyasıyla sınırlı değil. Sanatçı, Ahmet Ümit ve Sırrı Süreyya Önder imzalı, 1980'lerin Adıyaman'ını konu alan ünlü 'Beynelminel' filminin hem esin kaynaklarından biri olmuş hem de filmde rol almıştı.

Filmdeki yerel müzik kültürü, bando hikâyesi ve dönemin sosyopolitik atmosferini taşıyan birçok unsur, Aziz Çelik'in hafızasında yer eden gerçek yaşam olaylarından ilham aldı. Çelik, yıllar önce Adıyaman'da bando şefliği yaptığı dönemde, birçok devlet büyüğünün ziyaretinde görev almış; bu nedenle dönemin hatıraları filmde önemli bir yer bulmuştu.

2006 yapımı 'Beynelminel', hem Türkiye'nin yakın tarihine mizahi fakat dramatik bir bakış sunmasıyla hem de bölgenin kültürel zenginliğini aktarmasıyla geniş kitleler tarafından ilgi görmüştü.

Adıyaman'dan Dünyaya Açılan Bir Müzik Yolculuğu

Aziz Çelik'in müzik serüveni, yerel ezgilerin ulusal ve uluslararası sahnelerde hayat bulduğu bir yolculuğa dönüştü. 'Türkmen Gelini', 'Burası Adıyaman' ve daha birçok eser; kentin kültürel kimliğini, folklorunu ve insan hikâyelerini Türkiye'nin müzik atlasına taşıdı.

Bugün Adıyamanlı sanatçılar arasında yaşayan bir kültür köprüsü olarak kabul edilen Çelik, aldığı her ödülü kentin ortak hafızasına armağan ettiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

'Sanatın birleştirici gücü, yaşadığımız bütün acılardan daha büyük. Ben aldığım her ödülü Adıyaman adına, bu topraklarda yetişmiş tüm sanat emekçileri adına alıyorum.'

