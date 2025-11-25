Geniş Ürün Yelpazesinde %20-%50 Arası İndirim

Etkinlik boyunca giyim, ayakkabı, ev tekstili, züccaciye, hediyelik eşya ve elektronik aksesuar gibi pek çok kategoride %20'den %50'ye kadar indirim uygulanacak. Kampanyanın hem bütçe dostu alışveriş imkânı oluşturması hem de çarşıda hareketliliği artırması bekleniyor.

Esnaftan Kampanyaya Destek

Şahinbey Çarşısı esnafı, üç gün boyunca uygulanacak indirimlerin vatandaşlara ekonomik kolaylık sağlayacağını ifade etti. Esnaf temsilcileri, yoğun ilgi nedeniyle alışverişlerin gün içine yayılmasının hem güvenlik hem de rahatlık açısından faydalı olacağını vurguladı.

Yoğunluk Bekleniyor

Geçtiğimiz yıllarda da büyük ilgi gören indirim günlerinin bu yıl daha yüksek bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor. Vatandaşların, özellikle hafta sonu oluşabilecek yoğunluk sebebiyle alışveriş planlamalarını önceden yapmaları tavsiye ediliyor.

Tüm Halk Davet Edildi

Şahinbey Çarşısı yönetimi, 28-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek indirim günleri için tüm Adıyaman halkını çarşıya davet ederek kampanyayı şu sözlerle duyurdu:

'Fırsatları kaçırmamak için tarihler not edilmeli, avantajlı alışverişe erken başlanmalıdır.'

Adres: Adıyaman eski otogar alanı

Kaynak : PERRE