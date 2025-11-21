'Vatandaşın Temel Talebi Yolun Yenilenmesidir'

Bölgedeki yolun uzun süredir ağır tonajlı araçlar, işçi servisleri, tarım araçları ve günlük şehir içi ulaşım nedeniyle yoğun şekilde kullanıldığına dikkat çeken Önat, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Adıyaman'ın Tut ilçemizi merkeze bağlayan ve özellikle Tut Merkez ile Çimento Fabrikası arasında hizmet veren yolun yenilenmesi, vatandaşımızın temel talebidir. Bu güzergâhı işçi servislerinden ağır tonajlı kamyonlara kadar geniş bir kesim kullanmaktadır. Bozuk zemin, dar kesimler ve yoğun trafik nedeniyle can ve mal güvenliği riski her geçen gün artmaktadır. Yolun ivedilikle yenilenmesi artık kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.'

'Sürecin Takipçisi Olacağız'

MHP olarak konuyu yakından takip ettiklerini belirten Ali Önat, ilgili kurumlara çağrıda bulundu:

'Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı olarak bu talebin arkasındayız ve yolun hızlı şekilde iyileştirilmesi sürecini güçlü biçimde destekliyoruz. Hemşehrilerimizin yıllardır beklediği bu düzenlemenin bir an önce çalışma takvimine alınmasını bekliyoruz.'

'Ulaşım Konforu ve Ekonomi İçin Kritik Bir Adım'

Önat, yolun yenilenmesinin yalnızca bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda Tut ilçesinin ekonomik faaliyetlerine ve yaşam kalitesine doğrudan katkı sunacağını vurguladı:

'Yolun modern ve güvenli hale getirilmesi hem ulaşım konforunu artıracak hem de Tut ilçemizin sosyal ve ekonomik gelişimine destek verecektir. Vatandaşlarımızın beklentisi artık ertelenmemelidir.'

Kaynak : PERRE