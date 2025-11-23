'Öğretmenlik sadece bilgi aktarmak değil, geleceği inşa etme sanatıdır'

Vali Dr. Osman Varol, mesajında öğretmenlerin toplumun her alanında gelişimin temel unsuru olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

'Öğretmenlik, yalnızca bilgiyi aktarma mesleği değil; bilgiyle birlikte tecrübeyi, irfanı ve insan sevgisini geleceğe taşıma sanatıdır. Kutsal bir emanet olan insanı işleyen, bir mum misali yanarak çevresini aydınlatan öğretmenlerimiz; çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş bir bilinçle yetiştiren gönül neferleridir.'

'Toplumların ilerlemesi öğretmenlerin özverisiyle mümkündür'

Varol, öğretmenlerin rolünün sadece eğitim kurumlarıyla sınırlı olmadığını, devletin geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu vurguladı:

'Bir toplumun bilimde, kültürde, sanatta ve ekonomide ilerlemesi, öğretmenlerinin özverisi ve gayretleriyle mümkündür. Evlatlarımıza düşünmeyi, sorgulamayı, araştırmayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmeleri; onları özgüvenli, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmeleri en büyük temennimizdir.'

'Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını taşıyacak olan yine öğretmenlerimizdir'

Cumhuriyetin 102. yılında öğretmenlerin taşıdığı sorumluluğa dikkat çeken Vali Varol, mesajını şu sözlerle sürdürdü:

'Cumhuriyetimizin 102. yılını geride bıraktığımız bu günlerde, ülkemizi yeni yüzyıllara taşıyacak olan sizlersiniz. Azminiz daim, yolunuz aydınlık olsun.'

'Ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmetle anıyorum'

Vali Dr. Osman Varol, mesajının sonunda tüm öğretmenlere teşekkür ederek şunları kaydetti:

'Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, geleceğimizi emanet ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.'

Kaynak : PERRE