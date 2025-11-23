'Öğretmenlerimiz Geleceğimizin Mimarlarıdır'

Milletvekili Şan, mesajında öğretmenliğin fedakârlık ve sorumluluk gerektiren kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Öğretmenlerimiz fedakârlıkları, sevgi dolu yaklaşımları ve özverili çalışmalarıyla geleceğimizin mimarlarıdır. Bu anlamlı günlerini yürekten kutluyorum.'

'En Büyük Yatırım Eğitime Yapılmıştır'

Eğitimin bir ülkenin en değerli yatırımı olduğunu belirten Şan, AK Parti iktidarları döneminde eğitime öncelik verildiğini hatırlattı:

'AK Parti olarak 23 yıldır en büyük bütçeyi eğitime ayırdık. Okullarımızın fiziki altyapısını güçlendirdik, modern eğitim araçlarıyla donattık. Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayali olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu hayata geçirdik.'

'Öğretmenlik Değer ve Karakter İnşa Eden Bir Görevdir'

Şan, öğretmenliğin salt bilgi aktarmanın ötesinde bir karakter ve değer inşa etme görevi taşıdığını ifade etti:

'Öğretmenlik; sabır, hoşgörü, fedakârlık gerektiren kutlu bir görevdir. Eğitim alanında yapılan reformlar, çocuklarımızın daha donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamıştır.'

'Vefat Eden Eğitimcilerimizi Rahmetle Anıyorum'

Mesajının sonunda tüm öğretmenlere teşekkür eden Milletvekili Şan, şunları kaydetti:

'Görevi başında şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Anadolu'nun dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.'

Kaynak : PERRE