'Öğretmenlik, Bilgi Aktarmanın Ötesinde Bir Ahlak ve Medeniyet Görevidir'

Gönder mesajında, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, Türk-İslam ahlakını, milli-manevi değerleri ve köklü kültürü genç nesillere aktarma sorumluluğu taşıyan kutlu bir görev olduğunu ifade etti:

'Öğretmenlik; yalnızca bilgi aktarmak değil, aynı zamanda Türk-İslam ahlakı ve faziletini, vatanımızın ve milletimizin öz değerlerini gönüllere nakşetme sorumluluğudur. Sizler, çocuklarımızı hem çağın gerektirdiği bilgiyle hem de medeniyetimizin köklü kültürüyle donatıyorsunuz.'

'Muasır Medeniyet Seviyesinin Üzerine Çıkmanın Temeli Öğretmenlerdir'

Türkiye'nin ilerlemesinde en büyük payın öğretmenlere ait olduğunu vurgulayan Gönder, öğretmenlerin fedakârlıkla yetiştirdiği nesillerin ülkenin geleceğini belirlediğini söyledi:

'Bu vatanın muasır medeniyetler seviyesine ulaşması, öğretmenlerimizin azmi ve samimiyetiyle mümkündür. Bugünün bilim insanları ve liderleri, dünün idealist öğretmenlerinin emeğinin bir yansımasıdır.'

'Cumhuriyetimizin 102. Yılında Türk Asrı'nın İnşasında Öğretmenlere Büyük Görev Düşüyor'

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet hedefinin öğretmenlerin gayretleriyle hayata geçeceğini belirten Gönder:

'Cumhuriyetimizin 102. yılını idrak ederken, Türk Asrı'nı inşa edecek olan sizlersiniz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğin bilinçli, milli ve manevi değerlerine sahip bireyleri olarak yetiştirme çabanız daim olsun.'

'Tüm Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun'

Gönder mesajının sonunda tüm öğretmenlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı:

'Vatanımızın geleceğini emanet ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor; Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.'

