'Milletleri Kurtaranlar Yalnız ve Ancak Öğretmenlerdir'

TÜRKAV İl Başkanı Yusuf Babar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' sözünü hatırlatarak, öğretmenliğin milletin kaderini şekillendiren en saygın mesleklerden biri olduğunu vurguladı.

Babar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Türk milletinin istikbali, irfanı ve karakteri; geçmişten bugüne ilmek ilmek işleyen öğretmenlerimizin emeğiyle şekillenmektedir. Bugün yalnızca bir mesleği değil; bir milleti omuzlarında taşıyan, evlatlarımıza vatan sevgisini aşılayan, Türk kültürünü yaşatan kutlu bir nesli anıyoruz.'

'Türk Öğretmeni Bir Destanın Adıdır'

Babar, ülkenin her köşesinde fedakârca görev yapan öğretmenlerin cehalete karşı verilen mücadelenin en ön saflarında yer aldığını belirtti:

'Öğretmenlerimiz, şehir şehir, köy köy, dağ başlarında bile bayrağımızın gölgesinde görev yaparak aziz milletimizin geleceğine hizmet etmektedir. Ter dökerken, sabrederken ve yetiştirdikleri her bir evladı milletine armağan ederken aslında bir destan yazmaktadırlar.'

Türk öğretmeninin dün olduğu gibi bugün de vatanına sadakatle bağlı, devletine bağlılığını koruyan, milletin birlik ve dirliğini her şeyin üzerinde tutan bir duruş sergilediğini ifade etti.

'Öğretmenlerimizin Fedakârlığı Milli Gücümüzdür'

Eğitim neferlerinin emeğinin, güçlü ve millî bir Türkiye'nin temelini oluşturduğunu belirten Babar:

'Milli ve güçlü Türkiye'nin temeli, öğretmenlerimizin yaktığı ilim ve irfan ışığıyla aydınlanmaya devam edecektir.' dedi.

Atatürk ve Ebediyete İntikal Eden Öğretmenlere Rahmet

Babar mesajını şu ifadelerle tamamladı:

'Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemizin dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum.'

