'Öğretmenlerimize Minnet Borçluyuz'

Milletvekili Hüseyin Özhan, açıklamasında 24 Kasım'ın sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda öğretmenlere duyulan minnettarlığın ifadesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' unvanının verilişinin yıl dönümünde, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi vatana, millete faydalı bireyler olarak yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.'

'Fedakârlıkları Asla Unutulmayacak'

Özhan, öğretmenlerin ülkenin her köşesinde zor şartlar altında büyük bir fedakârlıkla görev yaptığını belirterek:

'Öğretmenlerimiz sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda toplumun mimarı olan yol göstericilerdir. Gösterdikleri sabır, emek ve özveri asla unutulmayacak; her zaman takdirle anılacaktır. Onlar sınıfların ışığı, çocuklarımızın umududur.'

Milletvekili Özhan, tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ederek sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti.

Atatürk ve Ebediyete İntikal Eden Öğretmenlere Rahmet

Açıklamasının sonunda Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Kaynak : PERRE