Toplu Zehirlenme Olayı Çürümeyi Gözler Önüne Serdi

Adıyaman'da 21 Kasım 2025 akşam yemeği sonrası 68 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmasının ardından Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat, kamusal beslenme hizmetlerinde yaşanan ciddi sorunlara işaret etti.

Öğrencilerden alınan bilgilere göre akşam menüsünde mercimek çorbası, peynirli makarna, tavuk burger, köfte ve elmalı turta bulunuyordu. Özellikle makarnayı tüketmeyen öğrencilerde belirgin bir şikâyet olmaması, bazı ürünlerde ciddi hijyen ya da bozulma şüphesi olduğunu ortaya koydu.

Polat, öğrencilerin uzun süredir yemeklerde kalite düşüklüğü, çiğ veya iyi pişmemiş et ürünleri, aşırı yağlı hazır yemekler ve hijyen eksikliği konusunda uyarılarda bulunduğunu belirterek 'Bu olay bir tesadüf değildir, kronikleşmiş bir sorun ortadadır' dedi.

'Kamusal Hizmetler Piyasaya Terk Edildi'

Zeynel Polat, eğitim kurumlarında yemek hizmetlerinin uzun süredir taşeron şirketlere devredilmiş olmasının sorunların temel kaynağı olduğunu vurguladı.

'Beslenme hakkı ticari çıkarların insafına bırakılmıştır. Bu politikalar öğrencilerimizin yaşam hakkını tehdit ediyor. Üniversite öğrencileri artan fiyatlar, düşen kalite, hijyensiz yemekhaneler ve yetersiz burslarla her gün daha derin bir beslenme ve barınma krizi yaşıyor.'

'Sağlıklı Beslenme Hakkı Eğitim Hakkından Ayrı Düşünülemez'

Eğitim Sen, sağlıklı ve güvenli beslenme koşulları sağlanmadan nitelikli eğitimin mümkün olmadığını belirtti.

Polat, 'Aç, yorgun, barınma ve beslenme kaygısı içindeki bir öğrenciden eşit ve etkin katılım beklemek imkânsızdır' ifadelerini kullandı.

Eğitim Sen'den Yetkililere 5 Maddelik Çağrı

Zehirlenme olayının nedeni derhal açıklanmalı, süreç şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Okul ve yurtlardaki yemek hizmetleri hijyen, kalite ve denetim açısından acilen gözden geçirilmelidir.

Sorumlu kurum ve kişiler hakkında idari işlem başlatılmalıdır.

Üniversite ve lise yurtlarında kamusal, ücretsiz, sağlıklı ve dengeli beslenme hakkı güvence altına alınmalı, taşeron şirketler yerine kamu eliyle üretim-denetim sağlanmalıdır. Öğrenci şikâyet mekanizmaları güçlendirilmeli, bağımsız denetim ve geri bildirim sistemi kurulmalıdır.

'Çocukların Sağlığı Ekonomik Hesaplara Kurban Edilemez'

Açıklamanın sonunda Eğitim Sen Adıyaman Şubesi, yaşanan olayın takipçisi olacaklarını duyurdu:

'Çocukların ve gençlerin sağlığı hiçbir ekonomik hesabın konusu olamaz. Devlet, tüm öğrencilere ücretsiz, güvenli ve nitelikli beslenme hakkı sağlamakla yükümlüdür. Eğitim Sen olarak hem hukuki hem de sendikal süreçleri başlatarak öğrencilerimizin haklarını savunacağız.'

Kaynak : PERRE