Öğretmenlik Milletin Geleceğini Şekillendiren Kutlu Bir Görevdir

Başkan Ali Önat mesajında, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, fedakârlık, sabır ve adanmışlık gerektiren kutsal bir vazife olduğuna dikkat çekti.

Önat mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Geleceğimizi bilgiyle yoğuran, millî ve manevî değerlerimizi evlatlarımıza aktaran tüm öğretmenlerimiz milletimizin baş tacıdır. Kurucu liderimiz Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'Bir milletin yükselmesi eğitim ordusunun kudretiyle mümkündür' sözü bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu güçlü Türkiye idealinin temelinde öğretmenlerimizin alın teri ve emeği bulunmaktadır.'

Ebediyete İntikal Eden Öğretmenlere Rahmet Mesajı

Başkan Önat, mesajının devamında, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vefat etmiş tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Eğitim Camiasına Kutlama Mesajı

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat mesajını, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak tamamladı:

'Evlatlarımıza ışık tutan, geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimize sağlık, huzur ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum.'

Kaynak : PERRE