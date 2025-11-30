Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman'ın il statüsü kazanmasının 71. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Tarihi, kültürel ve insani değerleriyle özel bir şehir olan Adıyaman'ın her köşesinde ayrı bir anlam ve güzellik barındırdığını belirten Vali Varol, bu anlamlı günün geçmişten geleceğe uzanan bir yolculuğun simgesi olduğunu ifade etti.

Vali Osman Varol mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Tarihin, kültürün ve insanlığın izlerini taşıyan; her taşında bir hatıra, her köşesinde bir dua, her insanında bir iyilik saklı olan Adıyaman'ımız bugün il oluşunun 71. yılını karşılıyor. Bu özel gün, sadece bir yıl dönümü değil; aynı zamanda geçmişten geleceğe uzanan büyük bir yolculuğun, bir gönül birliğinin ve bir şehir sevdasının ifadesidir.

Kıymetli Adıyamanlı Hemşehrilerim;

6 Şubat depremleri hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. O karanlık günlerde acılarımız ortak, gözyaşlarımız aynıydı. Ama unutmamak gerekir ki, yine o günlerde umutlarımızı da birlikte yeşerttik. Birbirimize sarıldık, birbirimize güç verdik, acıyı paylaşarak hafiflettik. İşte Adıyaman'ın en büyük zenginliği de bu: İnsanının yüreği, merhameti ve dayanışması.

Depremin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, şehrimizin her köşesinde yeni bir hayat kurmak için büyük bir seferberlik başlattık. Bugün, inşası tamamlanan yuvalarına kavuşan her aileyle birlikte biz de yeniden nefes aldık, yeniden umutlandık. Bir evin ışığının yanması, bir çocuğun odasına koşması, bir annenin huzurla kapısını kapatabilmesi bizim için tarif edilemez bir mutluluk kaynağıdır.

Değerli Hemşehrilerim;

Sizlerin huzuru, güveni ve mutluluğu bizim için her şeyden değerlidir. Gecemizi gündüzümüze katıyor, bir an bile durmadan çalışıyor, bu kadim şehri en kısa sürede yeniden ayağa kaldırmak için tüm kalbimizle mücadele ediyoruz. Çünkü Adıyaman, sadece bir şehir değil; sabrın, direncin ve güzel insanların harman olduğu bir gönül diyarıdır.

Bugün, yapımı tamamlanan konutlarımıza yerleştirdiğimiz vatandaşlarımızla birlikte yepyeni bir hayatın kapılarını aralıyoruz. Devam eden konut ve işyerlerimiz de tamamlandığında, Adıyaman yalnızca yaralarını sarmış bir şehir değil; geleceğe daha güçlü, daha umutlu ve daha kararlı bakan bir şehir olacak. Buna yürekten inanıyorum. Sizlerin duası, desteği ve sevgisiyle; Adıyaman'ın yarınları bugününden çok daha güzel olacaktır.

Bu kapsamda, il oluşumuzun 71. yıl dönümünü daha da anlamlı kılmak adına 7 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00'da Beşpınar Mesire Alanı'nda Rahvan At Yarışları, Çocuk Şenliği, Yöresel Esnaf Stantları ve Komagene Müzik Topluluğu konseriyle gün boyu sürecek etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu güzel ve coşku dolu programa tüm Adıyamanlı hemşehrilerimiz davetlidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Adıyaman'ımızın il oluşunun 71. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor; bu güzel şehrin Valisi olarak taşıdığım sorumluluğu da gururunu da yüreğimin en derininde hissediyorum. Bu şehre gönül ve emek veren, bu şehri büyüten ve ayakta tutan herkese teşekkür ediyor; tüm hemşehrilerime selam, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.'

