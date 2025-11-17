Bunlar da ilginizi çekebilir

'15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah.'

Bakan Tekin, öğretmen atama sonuçlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklanacağını belirterek şu ifadeleri paylaştı:

MEB 15 bin öğretmen ataması başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, tercih işlemleri için son tarih olarak 21 Kasım Cuma günü saat 16.00'yı belirledi. Bu tarihe kadar tercihlerini yapmayan adayların başvuruları işleme alınmayacak.

Bakan Tekin, 2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.