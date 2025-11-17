Tercih Süreci Başladı
Bakan Tekin, 2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
'2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı.'
Son Başvuru Tarihi 21 Kasım
Milli Eğitim Bakanlığı, tercih işlemleri için son tarih olarak 21 Kasım Cuma günü saat 16.00'yı belirledi. Bu tarihe kadar tercihlerini yapmayan adayların başvuruları işleme alınmayacak.
Atama Sonuçları 24 Kasım'da Açıklanacak
Bakan Tekin, öğretmen atama sonuçlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklanacağını belirterek şu ifadeleri paylaştı:
'15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah.'
Kaynak : PERRE