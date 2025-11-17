Minikler ve yıldızlar kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalar, izleyenlere büyük bir spor şöleni yaşattı.

Adıyaman'da Spor Coşkusu Büyüyor

Şampiyona kapsamında kente gelen sporcular ve aileleri, Adıyaman'da iki gün boyunca yoğun bir spor atmosferi yaşadı. Programın açılış ve kapanışına katılan protokol, deprem sonrası Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde spor organizasyonlarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vali Yardımcısı Karataş: 'Adıyaman Sporun Yükselen Yıldızı'

Vali Yardımcısı Emine Yıldız Karataş, şampiyonanın Adıyaman'da oluşturduğu enerjiye dikkat çekti:

'Kick Boks Ligi kapsamında iki gün boyunca sporseverleri buluşturan Adıyaman, hem sporculara hem de misafirlere unutulmaz bir atmosfer sundu. Kentte spor heyecanı şimdiden artarken, Adıyaman bir kez daha sporun yükselen yıldızlarından biri olduğunu kanıtladı. Ben bu güzel organizasyona katılan tüm sporcularımızı kutluyor, emeği geçenlere de teşekkür ederim.'

Federasyon Başkan Vekili Varol: 'Dayanışma Bizim En Büyük Gücümüz'

Kick Boks Federasyonu Başkan Vekili Alaattin Varol, turnuvanın Adıyaman'da sorunsuz şekilde gerçekleştiğini belirterek şöyle konuştu:

'Kick boks camiası olarak her zaman sporcularımızın yanında duruyoruz. Adıyaman'da şampiyona boyunca burada gösterilen dayanışma ve mücadele ruhu bizim en büyük gücümüzdür. Deprem sonrasının en büyük organizasyonlarından birine ev sahipliği yapan Adıyaman'a, ayrıca şampiyonanın 38 ilden 500 sporcuyla sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için büyük emek veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu güçlü organizasyon, dayanışmanın ve sporun birleştirici gücünün önemli bir göstergesidir.'

İl Müdürü Elüstü: 'Adıyaman Eski Günlerine Dönüyor'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Adıyaman'ın sporda yükselen bir şehir haline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Farklı branşlarda birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapan Adıyaman, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden eski günlerine dönüyor. Mevcut tesislerimiz ve yapımı süren projelerle, spor anlamında bölgenin cazibe merkezi olacağımıza inanıyorum.'

Elüstü, kapanış konuşmasında sporculara hitap ederek organizasyonun yalnızca bir mücadele alanı olmadığını vurguladı:

'Ülkemizin dört bir yanından gelen antrenörlerimiz, hakemlerimiz, sporcularımız ve kıymetli velilerimiz... Hepiniz sporun ve misafirperverliğin şehri Adıyaman'da iki gün boyunca bizimleydiniz.

Bu şampiyona yalnızca bir yarış değil, karakterin, dayanışmanın ve dostluğun sahnesiydi. Her yumruk, azmin ve büyük hayallerin bir yansımasıydı. Farklı şehirlerden gelen çocuklarımız burada yeni kardeşlik köprüleri kurdu.'

Elüstü, sporcuların performansını değerlendirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

'İki gün boyunca 38 ilden 500 sporcuya ev sahipliği yaptık. Antrenörlerimizi, hakemlerimizi ve sporcularımızı en iyi şekilde ağırladığımıza inanıyorum. Derece elde eden veya edemeyen tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum.'

Sporculara Madalyalar Takdim Edildi

Yenimahalle Spor Salonu'ndaki müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların madalya ve kupaları, Vali Yardımcısı Emine Yıldız Karataş, Kick Boks Federasyonu Başkan Vekili Alaattin Varol ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü tarafından verildi.

Programın ardından Vali Yardımcısı Emine Yıldız Karataş ile İl Müdürü Hüseyin Elüstü'ne, Kick Boks Federasyonu Başkan Vekili ve İl Temsilcisi tarafından hatıra niteliğinde eldiven hediye edildi.

Kaynak : PERRE