Terör örgütü PKK, 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan sürece ilişkin yeni bir adım attığını duyurdu. Örgüt, 16 Kasım akşamı itibariyle itibaren Hakkari'nin Zap bölgesinden çekildiğini duyurdu. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, 'Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye'nin barışı ile demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız' ifadeleri kullanıldı.

'Bu Yeni Adımımızın Türkiye'nin Barışına Hizmet Edeceği İnancındayız'

Terör örgütünün PKK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Türkiye sınırları içinden Medya Savunma Alanlarına geri çekilen gerillalarımızdan 25'inin bizzat hazır bulunduğu 26 Ekim tarihli basın toplantısında yaptığımız açıklamamızda, sınır üzerinde de çatışma riski bulunan yerlerde çatışmayı önleyici düzeltmeler yapacağımızı belirtmiştik. O tarihten bu yana ilgili organların yaptığı çalışmalar temelinde Zap alanında önemli bir sonuca ulaştık. 16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Türkiye sınırları içindeki çatışma riski oluşturan gerilla güçlerimizin geri çekilmesi ardından, Zap alanında yaptığımız bu çekilme ve düzeltme de Önder Abdullah Öcalan'ın geliştirdiği Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin gelişip başarıya ulaşması için önemli bir pratik katkı olmakta ve sürece ilişkin kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye'nin barışı ve demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız.'

Kaynak : PERRE