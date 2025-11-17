Biyometrik Ödeme Dönemi Başlıyor

Düzenlemeye göre bankalar, kullanıcıların kişiye özgü fiziksel verilerini ödeme ve transfer işlemlerine entegre edecek.

Yeni uygulamayla birlikte ses, parmak izi, yüz tanıma ve göz taraması gibi yöntemler para transferlerinde doğrulama aracı olarak kullanılacak.

Yetkililer, mobil ve internet bankacılığı kullanımının artmasıyla birlikte siber suçluların banka hesaplarına yöneldiğini, dolandırıcılık girişimlerinin çoğaldığını vurgulayarak yeni düzenlemenin güvenlik ihtiyacını karşılamayı amaçladığını belirtiyor.

Yüksek Miktarlı Transferlerde Ek Onay Zorunluluğu

Yüksek tutarlı para gönderimi, IBAN'a transfer ve çeşitli çevrimiçi ödemelerde, işlemi yapan kişinin hesap sahibi olduğunu doğrulaması istenecek.

Bu kapsamda kullanıcılar, işlem öncesinde biyometrik verileriyle onay vermek zorunda olacak.

65 Yaş Üstü İçin Ses Tanıma Kolaylığı

Düzenleme, özellikle akıllı telefon kullanmayan veya kullanım güçlüğü yaşayan 65 yaş üstü bireyleri korumayı da hedefliyor. Bu kapsamdaki kullanıcılar için ses tanıma sistemi devreye alınacak.

Dolandırıcıların sıklıkla hedef aldığı bu yaş grubunda, doğrulama adımlarının basitleştirilmesi amaçlanıyor.

Kartlara Özel Çip Zorunluluğu Geliyor

Tasarıya göre bankalar tarafından verilen tüm banka ve kredi kartlarına elektronik kimlik doğrulama yapabilen özel çip takılması gerekecek.

Yeni çipler, yüz ve parmak izi tanımlama kapasitesine sahip olacak ve ödeme işlemlerinde güvenliği artıracak.

Bu adımla suç ve suçlulukla daha etkin mücadele edilmesi, dijital bankacılıkta kullanıcı mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Meclis'te Görüşülmesi Bekleniyor

Söz konusu düzenlemenin aralık ayında TBMM'de görüşülecek 11. Yargı Paketi içerisinde yer alması ve kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE