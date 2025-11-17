17-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek programda annelere iletişimden çocuk haklarına, organik tarımdan aile ekonomisine kadar geniş kapsamlı eğitimler verilecek

Programın açılış töreni 17 Kasım'da saat 15.00'te, Adıyaman Üniversitesi Mustafa V. Koç Konferans Salonu'nda yapılacak. Açılış konuşmalarının ardından müzik dinletisi ve belge takdimi gerçekleştirilecek. Eğitimlerin tamamı ise Eğitim Fakültesi İbn-i Sina Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

1. Gün - Pazartesi (17 Kasım)

İletişimin Gücü ve Annelik Bağı

Programın ilk oturumunda Prof. Dr. Seval Kızıldağ Şahin, 09.30-12.00 saatleri arasında 'İletişimin Gücü: Çocukla Sağlıklı Bağ Kurmak' başlıklı eğitimi verecek.

'Bağımlılığa Karşı İlk Siper'

Öğle arasının ardından Doç. Dr. Ayşegül Yetkin Tekin, 13.15-14.45 saatleri arasında 'Anne Olmak: Bağımlılığa Karşı İlk Siper' konulu sunumuyla annelere yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirecek.

Açılış Programı

15.00-16.00

Açılış konuşmaları

Mini konser

Belge takdimi

(Açılış: Mustafa V. Koç Konferans Salonu)

2. Gün - Salı (18 Kasım)

Kadın Sağlığı Uygulamaları

09.30-12.00 saatleri arasında Prof. Dr. Semihha Aydın Özkan, 'Kadın Sağlığı Uygulamaları' üzerine kapsamlı bir eğitim verecek.

Dijital Ayak İzi ve Anneler İçin Farkındalık

Öğleden sonra Doç. Dr. Esra Açıkgöl Fırat, 13.15-14.45 saatleri arasında 'Anne Dokunuşuyla Dijital Ayak İzi Farkındalığı' konulu sunumunu gerçekleştirecek.

3. Gün - Çarşamba (19 Kasım)

Sporla Yenilenmek: Annelik Enerjisi

09.30-12.00 saatleri arasında Doç. Dr. Gamze Murathan, 'Annelik Enerjisi: Sporla Yenilen' başlıklı oturumda fiziksel güçlenme ve sağlıklı yaşam konularını işleyecek.

Seramik ve Tabak Boyama Etkinliği

13.15-14.45 saatleri arasında Doç. Dr. Öznur Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Hülya Ak, 'Anne Eliyle Seramik, Tabak Boyama Etkinliği' ile uygulamalı bir atölye çalışması gerçekleştirecek.

4. Gün - Perşembe (20 Kasım)

Evde Organik Tarım

Günün ilk eğitiminde Dr. Öğr. Üyesi Ceren Ayşe Bayram, 09.30-12.00 saatleri arasında 'Anne Eliyle Organik Tarım: Balkondan Sofraya' başlıklı oturumu verecek.

Özel Eğitim ve Annelik

13.15-14.45 saatlerinde Dr. Öğr. Üyesi Seda Karayazı Özasvın, 'Farkındalıkla Büyümek: Özel Eğitim ve Annelik' konulu sunum yapacak.

5. Gün - Cuma (21 Kasım)

Maneviyat ve Değerler Eğitimi

09.00-10.30 saatlerinde Arş. Gör. Emine Merve Aytekin, 'Maneviyat ve Değerlerin Aktarımında Annenin Rolü' başlıklı sunum gerçekleştirecek.

Kadın ve Çocuk Hakları

10.45-12.00 arasında Av. Ayşe Gül Güler, 'Kadın ve Çocuk Hakları Aile Hukuku' üzerine bilgilendirici bir oturum verecek.

Aile Ekonomisi ve Farkındalık

Programın son eğitiminde Doç. Dr. Yasemin Ezin, 13.15-14.45 saatlerinde 'Finansal Farkındalık ve Aile Ekonomisi' konulu sunum yapacak.

Üniversiteden Toplumsal Faydayı Önceleyen Eğitim Programı

'Anne Üniversitesi', annelerin kişisel gelişimlerine katkı sunmayı, aile içi iletişimi güçlendirmeyi, sağlık ve hukuk konularında bilinç düzeyini artırmayı amaçlıyor. Program süresince annelere hem akademik bilgi hem de uygulamalı atölyeler sunulacak.

Beş gün boyunca devam edecek eğitimlerin sonunda katılımcılara belge takdim edilecek.

