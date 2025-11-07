İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde FETÖ'ye yönelik son iki haftadır sürdürülen operasyonlarda 178 şüphelinin yakalandığını, 67'sinin tutuklandığını, 48'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlüklerine bağlı TEM ve KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda operasyonlar Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Aydın, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Isparta, Kayseri, Kars, Karaman, Kocaeli, Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, 'finans, öğrenci, güncel, askeri mahrem ve sivil mahrem yapılanmaları' içinde faaliyet yürüttükleri ve ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt mensuplarıyla irtibat kurdukları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya ayrıca, operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığını belirterek, 'Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE