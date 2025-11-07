'Okulda Öğretmen, Dışarıda Tüccar: Eğitimde Sessiz Bir Çetenin Anatomisi' başlıklı yazısında, eğitim camiasında yaşanan etik ve yasal sapmaları gözler önüne serdi.

Akçal, yazısında bazı öğretmenlerin meslek onurunu zedeleyerek özel kurs faaliyetleri yürüttüğünü, öğrencileri kendi kurslarına yönlendirmek için not baskısı ve sınav sorusu sızdırma gibi yöntemlere başvurduğunu öne sürdü.

'Eğitimi Değil, Öğrencinin Güvenini Pazarlıyorlar'

Akçal, Adıyaman'da herkesin adını bildiği bazı okullarda küçük ama etkili bir grubun çete düzeninde örgütlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Okulu tarlaya, öğrenciyi mahsule, veliyi ise bu mahsulün para karşılığı satıldığı pazara dönüştürmüşler. Kâğıt üstünde öğretmen, pratikte tüccar. Sınıfta ders anlatır gibi görünürken, aslında kendi özel kurslarının reklamını yapıyorlar.'

Yazıda, öğretmenlerin gayriresmî ve vergisiz kurslar düzenleyerek öğrencileri okuldan bu kurslara yönlendirdiği, kursa katılanlara yüksek not verildiği, katılmayanların ise sistematik biçimde başarısızlığa itildiği iddia edildi.

'Kayıt Dışı 20 Milyon TL'lik Ekonomik Suç'

Akçal, bu sistemin sadece etik değil, aynı zamanda ekonomik bir suç olduğunu vurguladı:

⁠'Her bir öğrenci için yıllık 100 bin TL ücret alındığını varsayarsak, 200 öğrenciyle 20 milyon TL'lik kayıt dışı gelir elde ediliyor. Bu, vergiden kaçırılmış ciddi bir ekonomik suçtur.'

Yasal kurs ve dershane sahiplerinin bu sistemin sessiz mağdurları olduğunu belirten Akçal, vergisini ödeyen, eğitmenini sigortalayan işletmelerin haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

'Devletin Görevi: Usulsüzlüğü Usulünce Bitirmek'

Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıda bulunularak, denetimlerin baskınla değil, sistemli ve adil yöntemlerle yapılması gerektiği vurgulandı.

Akçal, çözüm önerisi olarak şu yöntemi sundu:

'Okullarda sınav notları yüksek ama merkezi sınavlarda başarı oranı düşük olan öğrenciler tespit edilmeli. Bu veriler, okul içinde kimin eğitim, kimin ticaret yaptığına ışık tutacaktır.'

'Sessizlik, Bu Tür Çetelerin Oksijenidir'

Velilere ve öğrencilere de çağrıda bulunan Akçal, not baskısı, gizli kurs bağlantısı gibi durumların okul müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğini belirtti. Yazının sonunda şu çarpıcı ifadeler yer aldı:

'En tehlikelisi, okulda öğretmen görünüp çocukları kendi kazancına müşteri yapanlardır. Çünkü onlar sadece bir mesleği değil, geleceği kirletiyorlar. Öğretmenlik bir meslekten fazlasıdır; bir karakter, bir toplumsal omurga, bir vicdan işidir. O vicdanı kirletenler artık aramızdan ayıklanmalıdır.'

Kaynak : PERRE