'Bilirkişi raporu suçun delillerini ortaya koydu'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, duruşma sonrası yaptığı açıklamada bilirkişi raporunun sanıkların hukuki sorumluluğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Esendağlı, duruşmanın kritik bir aşamaya geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bugün yapılan üçüncü celse, bilirkişi raporunun değerlendirilmesi açısından önemliydi. Yaklaşık on gün önce dosyaya giren bu rapor, iddianame ve sözlü beyanların ötesinde somut delilleri içeriyor. Özellikle Adıyaman Belediyesi İmar Şubesi'nde görevli kamu görevlilerinin, binanın otel olarak işletilmesine ilişkin süreçte kullandıkları yetkiler ve yaptıkları işlemler, hukuka aykırı fiiller olarak belgelendi.'

Esendağlı, mahkemenin tutuklama taleplerini reddetmesine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

'Mahkeme, sanıklar hakkında yapılan tutuklama taleplerini, kaçma ve delil karartma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Adli kontrolün devamına karar verildi. Tarafların bilirkişi raporuna ilişkin yazılı beyanlarını sunmaları için bir aylık süre verildi. Bu sürenin ardından mahkeme, yeni bir bilirkişi heyetinden ek rapor alıp almayacağına karar verecek. 19 Ocak'taki duruşmada artık bilirkişi sürecinin nasıl ilerleyeceği netleşmiş olacak. Bu da davayı son aşamaya taşıyacak.'

'Sanıklar güldü, biz bir kez daha yıkıldık'

Duruşma sonrasında konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, mahkemenin kararına ve savcılığın tutumuna sert tepki gösterdi.

Karakaya, yaşadıkları hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

'Hiçbir şey değişmedi. Birinci ceza davasında ne yaşadıysak, burada da aynısını yaşıyoruz. Bu kadar delilin ışığında tutuklama verilmesi gerekirken yine adli kontrole devam kararı çıktı. Sanıklar mahkeme salonundan yüzleri gülerek ayrıldılar. Bizim içimizdeki acıyı hiçe sayan bu insanlar ellerini kollarını sallayarak çıkıyorlar. Bu insanlar bizim çocuklarımızın ölümünden sorumlular.'

Karakaya, isim vererek sanıklara tepki gösterdi:

'Yusuf Gül, Bilal Balcı, Fazıl Fazlı Karakuş, Abdurrahman Karahasan... Hepiniz suçlusunuz. Daha nasıl ispatlayalım size? Bu dava olası kast davasıdır, mahkeme heyetinin bunu görmesi gerekiyor. Savcı bizim yanımızda olmalıydı, ama kısık bir sesle iki saniye içinde beyan verip çekildi. Aileleri hiçe sayan bir tutumla karşı karşıyayız.'

'Çocuklarımız resim oldu, adalet istiyoruz'

Karakaya, konuşmasının devamında duygularına hâkim olamayarak şöyle konuştu:

'Biz evlerimize dönerken çocuklarımız yanımızda değil. Onlar artık sadece birer resim. Hepsi Mağusa'daki şehitlikte yatıyor. Biz başka çocuklar aynı acıyı yaşamasın diye mücadele ediyoruz. Ama kimsenin umurunda değil. Yeter artık! Doğru kararları verin.'

Bilirkişi sürecine yönelik tepkisini de dile getiren Karakaya, raporların yetersizliğine dikkat çekti:

'Yeniden bilirkişi heyeti isteniyor. Daha neyin araştırması yapılacak? Belgeler ortada, kanıtlar net. Bilirkişiler yoruldu belki ama belgeleri bile okumadan rapor yazıyorlar. 'Sorumlu değil' diyorlar. Bu mümkün değil. Her şey açık. Avukatlarımız defalarca söyledi. Biz acıdan mahvolduk ama gerçeklerin üzeri örtülmesin diye ayaktayız.'

Karakaya, sözlerini adalet çağrısıyla tamamladı:

'Bir sonraki duruşmada umarım artık bu gerçekler görülür. Bu dava olası kastla sonuçlanmalı. Bu kadar delilin ortasında kayıtsız kalınamaz. Mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek. Bütün aileler burada ve burada olmaya devam edecek. Çocuklarımız, adalet ve Türkiye'nin geleceği için bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız.'

Duruşma sonunda mahkeme, davayı 19 Ocak 2026 tarihine ertelerken, salonu dolduran aileler 'Adalet istiyoruz, suçlular tutuklansın!' sloganlarıyla tepki gösterdi.

