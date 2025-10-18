Mali Müşavir Mehmet Küçük: 'Psikolojik sınırın altında kalacak zamlar, milyonlarca çalışan için gerçek bir refah artışı sağlamayacak.'

Asgari ücret nedir?

Küçük, asgari ücretin yalnızca teknik bir ücret kalemi değil, sosyal devlet anlayışının da bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, 'Asgari ücret, işçiye insanca yaşayabileceği en alt sınır olarak belirlenmesi gereken bir ücrettir. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan bir ücret, artık asgari değil, sefalet ücreti haline gelir' dedi.

Türkiye'de milyonlar asgari ücretle çalışıyor

Türkiye İstatistik Kurumu ve Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de sigortalı çalışanların yaklaşık yüzde 45-50'si doğrudan asgari ücret üzerinden maaş alıyor. Küçük, bu oranın OECD ülkelerine kıyasla oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek, 'Avrupa ülkelerinde asgari ücret genellikle düşük ücretli bir taban referansıdır, ancak Türkiye'de neredeyse ortalama ücret haline gelmiştir' ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücret 29 bin TL'yi geçmeyecek

Mehmet Küçük, ekonomi yönetiminin hazırlıkları doğrultusunda yapılacak zammın yüzde 25 ila 30 aralığında olmasının beklendiğini belirterek, 'Mevcut 22 bin 104 TL olan net asgari ücretin yeni yılda en fazla 28 bin - 28 bin 500 TL civarında olması öngörülüyor. 29 bin TL'yi aşması beklenmiyor' dedi.

'Geçinmek değil, ayakta kalmak'

Küçük, bugünkü ekonomik koşullarda bir çalışanın asgari ücretle geçinmesinin neredeyse imkânsız hale geldiğini vurguladı:

'Yoksulluk sınırının 90 bin TL'ye yaklaştığı bir ekonomide, 28 bin TL civarındaki bir ücret geçim değil, hayatta kalma ücretidir. Kira, gıda, ulaşım ve temel ihtiyaçlar dikkate alındığında asgari ücretlinin eline geçen para ayın ortasında tükeniyor. Bu tablo, çalışan kesimin satın alma gücünün ne denli eridiğini net biçimde gösteriyor.'

'Asgari ücret sosyal adaletin aynasıdır'

Mali Müşavir Küçük, yapılacak zammın sadece ekonomik değil, sosyal bir mesaj da taşıyacağını belirterek, 'Asgari ücretin düzeyi, bir ülkede sosyal adaletin, gelir dağılımının ve devletin çalışanına bakışının aynasıdır. Sadece rakamı artırmak değil, alım gücünü korumak da gerekir. Aksi halde milyonlarca insan yoksulluk döngüsünden çıkamaz' dedi.

Mevcut asgari ücret: 22.104 TL

Beklenen zam oranı: %25 - %30

Tahmini yeni ücret: 28.000 - 28.500 TL

Yoksulluk sınırı: Yaklaşık 90.000 TL

Küçük, yapılacak artışın çalışanlar için bir refah artışı sağlamayacağını vurgulayarak, 'Eğer alım gücü korunmazsa zam oranı ne olursa olsun vatandaşın cebine yansımayacaktır' dedi.

