Festival kapsamında konserler, off-road gösterileri, kamp etkinlikleri, fotoğraf sergileri, paraşüt gösterileri ve kültürel etkinlikler yer alacak. Üç gün boyunca dolu dolu bir program sunacak olan organizasyon, her yaştan doğa ve sanatsevere açık olacak.

Sanatçılar ve etkinlikler

Festivalde Muhammed Öztürk, Serhat Faysal Poyraz, Alican Altunbaş ve Cenap Keskin sahne alacak. Etkinliğin sunuculuğunu Murat Kayış üstlenecek. Katılımcılar, konserlerin yanı sıra kamp ve fotoğraf atölyelerine de katılabilecek.

Festival süresince Perre Off Road ekibi off-road gösterileri sunacak, paraşüt etkinlikleri ve açık hava kamp alanları da ziyaretçilere açık olacak.

Kültür, sanat ve doğa bir arada

Organizatörler, festivalin sadece bir eğlence etkinliği değil, aynı zamanda çevre bilinci ve kültürel paylaşımı öne çıkaran bir buluşma olacağını vurguluyor. Ali Dağı'nın doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşecek etkinlik, bölge turizmine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Tarih: 24-25-26 Ekim 2025

Yer: Adıyaman, Ali Dağı Mesire Alanı

Etkinlikler: Konserler, off-road gösterisi, kamp, fotoğraf sergisi, paraşüt gösterisi, sanat sunumları

Festival, ücretsiz ve herkese açık olacak. Organizasyon yetkilileri tüm doğa, sanat ve müzikseverleri Ali Dağı'na davet etti.

Kaynak : PERRE