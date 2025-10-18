Ekonomi torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu: Kuyumculardan doktorlara, emlakçılardan özel sağlık kuruluşlarına yeni harç yükümlülükleri geliyor

Yeni düzenlemeye göre kuyumculardan doktorlara, veterinerlerden emlakçılara kadar birçok alanda yetki belgeleri ve ruhsatlar yıllık harca tabi olacak. Büyükşehirlerde ve nüfusu 30 bini aşan ilçelerde bu harçlar bir kat artırımlı uygulanacak.

Kim ne kadar harç ödeyecek?

Kuyumcular için yıllık 30 bin lira, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar ve taşınmaz ticareti yapanlar için 20 bin lira harç alınacak.

Muayenehaneler için 20 bin lira, özel poliklinikler için 30 bin lira, özel tıp merkezleri için 50 bin lira harç öngörülüyor.

Ağız ve diş sağlığı muayenehaneleri 20 bin, poliklinikleri 30 bin, merkezleri ve hastaneleri ise 40 bin lira harç ödeyecek.

Veteriner muayenehane ruhsatı için 10 bin, veteriner hekim poliklinik ruhsatı için 20 bin, hayvan hastanesi ruhsatı için 40 bin lira harç alınacak.

Ayrıca kıymetli maden rafinerileri için 7,5 milyon TL, ticari havacılık işletmeleri için ise 1-2 milyon TL arasında değişen ruhsat harçları uygulanacak.

Araç satışlarına noter harcı geliyor

Torba yasaya göre sıfır ve ikinci el araç satışlarında noterler tarafından satış bedeli üzerinden binde 2 oranında harç alınacak. Bu tutar en az 1.000 TL olacak.

Kira gelirlerinde istisna kalkıyor

Mesken kira gelirlerine uygulanan vergi istisnası 1 Ocak 2026 itibarıyla kaldırılacak. Yalnızca emekli, malul, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar bu istisnadan yararlanmaya devam edecek. 2025 yılı için mevcut 47 bin TL'lik istisna son kez uygulanacak.

Diğer düzenlemeler

İmalat dışı sektörlerde uygulanan 4 puanlık SGK prim desteği 2 puana indirilecek. Genç girişimci prim desteği kaldırılacak, prime esas üst kazanç sınırı 7,5 kattan 9 kata çıkarılacak. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücreti artışları artık YÖK tarafından, ÜFE-TÜFE ortalaması dikkate alınarak belirlenecek.

Emlak vergilerinde ise daha adil oranlar oluşturmak için yeni bir düzenleme hazırlığı sürüyor. Bu düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor.

