DEM Parti Milletvekili Sakık: 'Sözlerim yanlış anlaşıldı, hedefim Atatürk'ün askerleri değildi'

'Sözlerim saldırganlar içindi, yanlış anlaşıldı'

Sırrı Sakık, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmanın ardından 'Mustafa Kemal'e hakaret' ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Sakık, iddiaları yalanlayarak sözlerinin bağlamından koparıldığını ifade etti:

'Ben 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenleri hedef almadım. O sözleri yalnızca parti binalarımıza saldıranlar için söyledim.'

Sakık, kamuoyunda 'Mustafa Kemal'in itleri' ifadesini kullandığına dair yapılan yorumların da gerçeği yansıtmadığını savundu.

'Mahkeme saldırganlara yönelik olduğunu kabul etti'

DEM Partili Sakık, geçmişte bu sözler nedeniyle hakkında açılan davalara da değindi.

'Bu ifadelerin saldırganlara yönelik olduğu mahkeme tarafından da kabul edildi. Birinci davadan beraat ettim. Başka bir davada ise polisler ve kamu görevlilerine yönelik hakaret suçlamasıyla mahkumiyet aldım ama bu suçlamaların Mustafa Kemal Atatürk ile hiçbir ilgisi yoktu.'

'Mustafa Kemal Atatürk'e saygım sonsuz'

Sakık, açıklamasının sonunda Atatürk'e yönelik kişisel tavrına da vurgu yaptı:

'Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur.'

Sakık'ın TBMM'deki konuşmasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandıran tartışma, Atatürk'e hakaret iddiaları üzerinden büyümüştü. Sakık'ın açıklamaları, sözlerinin hedefinin farklı olduğunu savunması açısından dikkat çekti.

Kaynak : PERRE