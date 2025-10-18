YSK, 19 Ekim Pazar günü yapılması planlanan kongreyle ilgili karar için toplanıyor

'Kongre mahkeme kararımıza aykırı'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yazısında, daha önce kongreye ilişkin verilen tedbir kararının henüz kaldırılmadığı vurgulandı.

Mahkeme yazısında şu ifadelere yer verildi:

'CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup, belirtilen çalışmaların durdurulması, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir.'

İlçe Seçim Kurulu konuyu YSK'ya taşıdı

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, mahkeme kararının ardından konuyu YSK gündemine taşıdı. İlçe Seçim Kurulu, kongrenin 'yapılıp yapılamayacağına' ilişkin görüş talebinde bulundu.

YSK'nın bugün saat 14.00'te toplanarak kongre süreciyle ilgili karar alması bekleniyor.

Daha önce de benzer karar alınmıştı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçtiğimiz ay da CHP'nin Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını istemişti.

O dönemde mahkemenin yazısı İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na iletilmiş, ancak konu YSK gündemine taşınmış ve 24 Eylül tarihinde kongrenin devamına karar verilmişti.

Mahkemenin yeni durdurma talebiyle birlikte CHP'nin pazar günü gerçekleştirmeyi planladığı 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin akıbeti YSK'nın vereceği karara bağlı olacak. Kararın gün içinde açıklanması bekleniyor.

Kaynak : PERRE