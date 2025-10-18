İl Başkanı Mehmet Anaç: 'Yerli üreticiye baskı yapılırken yabancı sigara tekellerine yol açılıyor'

'Çiftçi çaresizliğe, esnaf belirsizliğe sürüklendi'

Tütün alımının durdurulmasının, bölgede binlerce ailenin geçim kaynaklarını doğrudan etkilediğini belirten Mehmet Anaç, bu kararın hem üreticiyi hem esnafı hem de kent ekonomisini derinden sarstığını söyledi.

'Adıyaman halkının alın teri, ekmeği ve tek geçim kaynağı olan tütün yeniden baskı altına alınmış durumda. Son günlerde Adıyaman'daki tütün alımlarının durdurulması, çiftçiyi çaresizliğe, esnafı belirsizliğe, aileleri ise geçim kaygısına sürüklemiştir.'

'Amerikan tütün şirketlerinin önü açılıyor'

Anaç, tütün politikalarının yerli üretici aleyhine işlediğini belirterek, bu kararın Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyareti öncesi verilen tavizlerle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

'İktidarın, Sayın Cumhurbaşkanının Amerika ziyareti öncesinde tütün ürünlerinde uygulanan gümrük vergilerini düşürmesi ve Amerikan tütün şirketlerinin Türkiye pazarındaki etkisinin artırılmasının önü açılırken, yerli üretici bir kez daha gözden çıkarılmıştır.'

'Bu karar kimlerin çıkarına hizmet ediyor?'

DEVA Partisi İl Başkanı Anaç, kararın gerekçesinin kamuoyuyla paylaşılmasını isteyerek, hükümete şu soruları yöneltti:

Neden Adıyaman'daki tütün alımları aniden durdurulmuştur?

Bu karar kimlerin çıkarına hizmet etmektedir?

Tütün üreticisine bu baskı ve zulüm nedendir?

Yerli üreticiye darbe vurulurken, yabancı sigara tekellerine mi yol açılmaktadır?

Amerika ile yapılan hangi gizli anlaşmaların bedelini Adıyamanlı çiftçi ödüyor?

'Tütün üreticisinin sesi olmak vicdani bir görevdir'

Anaç, yerli üreticiye sahip çıkmanın siyasi değil vicdani bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

'Bu soruların cevabını, tütün üreticilerimiz adına yetkililerden duymak istiyoruz. Adıyaman'ın emeğini, alın terini yok sayan bu zihniyete karşı dimdik duracağız. Biz, çiftçimizin yanında, ithalat lobilerinin değil üretim ekonomisinin savunucusuyuz.'

'Tütün Adıyaman'ın geleceği, siyasi hesaplara kurban edilmemeli'

Mehmet Anaç, açıklamasının sonunda iktidara çağrıda bulundu:

'İktidar, ithal ürün sevdasından vazgeçmeli, yerli üreticinin yanında olmalıdır. Aksi takdirde bu millet günü geldiğinde sandıkta cevabını verir. Tütün ve tütün üreticisiyle Adıyaman'ın geleceği siyasi hesaplara kurban edilmemelidir.'

Adıyaman'da tütün alımlarının durdurulması binlerce üreticiyi doğrudan etkilerken, kararın gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Tütün, Adıyaman'da on binlerce kişinin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. DEVA Partisi, sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

