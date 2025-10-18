'Adıyaman'daki barış ortamı herkesin gıpta ile izlediği bir başarı örneği'

Başkan Tutdere, Adıyaman CHP örgütünün yakaladığı uyumun ve birlik ruhunun Türkiye genelinde örnek gösterildiğini belirterek, bu ortamın korunması gerektiğini vurguladı.

'Adıyaman'da hep birlikte önemli bir başarı yakaladık. Bütün çevre illerimiz bu birlik ve dayanışma tablosunu örnek alıyor, gıpta ile izliyor. Bu ortamı geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğu.'

Tutdere, örgüt içinde fitneye ve ayrışmaya izin verilmemesi gerektiğini söyleyerek, partilileri birlik ve kardeşlik içinde hareket etmeye davet etti.

'Kardeşlik tohumları filiz verdi, yerelde iktidarız'

Başkan Tutdere, parti içinde kardeşlik tohumlarının yeşerdiğini, yerelde kazanılan iktidarın korunması ve büyütülmesi gerektiğini dile getirdi.

'Bireysel hedefler elbette olacak ama toplumsal hedefleri daima ön planda tutmamız gerekiyor. Önceliğimiz halkımız ve Adıyaman'dır. Birlikte olursak, omuz omuza verirsek çok daha güzel yerlere geliriz.'

'Bu makamların tamamı halk için hizmet makamıdır'

Tutdere konuşmasında siyasetteki yolculuğuna da değinerek partililere önemli mesajlar verdi.

'1998 yılında genç bir avukatken Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. O günden bugüne doğruluktan, dürüstlükten ve adaletten şaşmadan halkın desteğiyle bu noktalara geldik. Halkın desteği olmazsa hiçbir makamın anlamı yok. Bu makamlar için kavga etmeye gerek yok; önemli olan halkla birleşip iktidar olmaktır.'

'Belediye başkanıyım, tarafsız tutumumu sürdüreceğim'

CHP'de yaklaşan örgüt içi süreçlere ilişkin de konuşan Başkan Tutdere, tarafsızlık ilkesine vurgu yaptı.

'Eğer bugün desteklediğim bir aday olsaydı, bunu açıkça ifade ederdim. Ancak ben belediye başkanıyım; örgütün iç işlerine ve kongre süreçlerine karışmanın doğru olmadığına inanıyorum. Bugün de, pazar günü de bu duruşumu sürdüreceğim.'

CHP'nin Adıyaman'daki 'Birlik ve Beraberlik Buluşması', yaklaşan il kongresi öncesinde parti teşkilatının bir araya geldiği önemli bir organizasyon olarak değerlendiriliyor. Başkan Tutdere'nin tarafsızlık ve birlik vurgusu, parti tabanında olumlu yankı buldu.

