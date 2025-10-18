Genç şair Bedirhan Turapoğlu, ilk şiir kitabı “Mehlikam” ile edebiyat dünyasına dikkat çekici bir giriş yaptı. İki yıl boyunca yazılan şiirlerin toplandığı bu eser, bekleyişin, yalnızlığın ve içsel sessizliğin derin izlerini taşıyor.

Turapoğlu, kitabında bir kişiyi değil; bir duyguyu, bir bekleyişi anlatıyor. Şiirlerinde sabır, özlem ve umudun iç içe geçtiği duygusal bir evren kuruyor.

Yazar kitabı için, “Her satır bir adım daha yaklaşmak gibiydi, ama hiç varamamak da vardı içinde.” sözleriyle duygularını dile getiriyor.

“Mehlikam”, yalnızlığın her halini hissettiren sade ama güçlü diliyle dikkat çekiyor. Okuyucular, sayfalar arasında kendi sessizliklerini, kayıplarını ve içlerindeki boşlukları buluyor.

Genç yaşına rağmen derin duygulara yer veren Turapoğlu, “Mehlikam”ın ardından yeni hedefini de paylaştı:

“Bir sonraki kitabım kişisel gelişim üzerine olacak. İnsanlara içlerindeki gücü ve yeniden başlayabilme cesaretini hatırlatmak istiyorum.