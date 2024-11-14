Yürüme ve konuşma engeli bulunan genç, babasını 8 yıl önce kaybetmesine rağmen annesinin desteğiyle eğitim hayatını başarıyla tamamladı. İlk, orta ve lise öğrenimini bitiren Mehmet, iki yıl önce Düziçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü'nden mezun oldu.

Zorlu Hayat ve Şiir Tutkusu

6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremin ardından bir süre çadır kentte yaşayan Mehmet, zorlu yaşam koşullarına rağmen hayata tutunmayı başardı. Onu ayakta tutan en büyük tutku ise şiirleri oldu. Maddi ve manevi zorlukları, ilçenin doğasını ve insanlarının gerçek yüzlerini anlatan şiirler kaleme alan Mehmet, bu süreçte toplamda 72 şiir yazdı. Temmuz 2023'te Instagram hesabı üzerinden iletişime geçtiği Ritim Sanat Yayınları, yazdığı şiirleri beğenerek kitabını yayınlamak istediklerini belirtti. Böylece "Sessiz Düşler" adlı kitabı ücretsiz olarak basılmaya karar verildi.

Libya'dan Türkiye'ye Göç

2002 yılında Libya'da dünyaya gelen Mehmet, hayatının ilk on yılını bu ülkede geçirdi. Ancak Libya'da patlak veren iç savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye, babasının memleketi olan Osmaniye'nin Düziçi ilçesine göç etmek zorunda kaldı. 2011 yılında ayak bastığı Düziçi'nde kısa sürede yerleşip, bu bölgenin doğasına ve insanlarına hayran kaldı.

Şiir Yolculuğu

Mehmet, yaşadığı zorlukları, biriktirdiği duyguları ve Düziçi’nin güzelliklerini anlatmak için 19 Eylül 2023 tarihinde şiir yazmaya başladı. İlçenin dağlarını, ovalarını, insanların yaşadığı sıkıntıları ve özellikle kiracı olmanın getirdiği zorlukları şiirlerinde dile getirdi. İlk kitabı "Sessiz Düşler", 22 Ocak 2024'te yayımlandı. Ancak beklenen ilgiye ulaşamaması, Mehmet’i hayal kırıklığına uğratsa da şiire ve yazmaya olan tutkusu devam ediyor.

Engelleri Aşan Mesaj

Düziçi'nde engelli olarak tek şair ve yazar unvanını taşıyan Mehmet Ağca, bu konumdan gurur duyuyor. Hayallerinin peşinden gitmek isteyenlere de şu mesajı veriyor: "Yaratmak istediğiniz bir şey varsa düşünmeyin, vazgeçmeyin. Yapın ve onları dünyaya duyurun." Mehmet’in azmi, birçok insana ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

SESSİZ DÜŞLER ŞİİR KİTABI LİNKİ

https://ritimsanatyayinlari.com/urun/mehmet-agca-sessiz-dusler/