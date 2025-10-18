Bunlar da ilginizi çekebilir

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler yakalanırken, araçta yapılan aramada 530 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'dan Adıyaman'a kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi aldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, sevkiyatı gerçekleştireceği tespit edilen 2 şüpheli ve kullandıkları araç belirlendi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.