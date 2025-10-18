Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'dan Adıyaman'a kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi aldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, sevkiyatı gerçekleştireceği tespit edilen 2 şüpheli ve kullandıkları araç belirlendi.
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler yakalanırken, araçta yapılan aramada 530 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
